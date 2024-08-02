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20:33, 2 августа 2024Россия

В России рассказали о возможном обмене пленными с Украиной

Военкор Котенок: списки на обмен пленными с Украиной прошли согласование

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Списки на обмен военнопленными с Украиной прошли согласование. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам военкора, формула возможного обмена пленными — 65 на 65.

«В анонсах звучат цифры 65 на 65. Списки прошли согласование. Впрочем, они могут быть скорректированы, учитывая неадекватность сопредельной стороны», — написал в блоге Котенок.

Ранее в Госдуме сообщили об обмене с Украиной телами военнослужащих в соотношении 6 к 1. Известно, что обмен состоялся на территории одного из приграничных КПП в Белгородской области. Туда заранее подогнали три рефрижератора.

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      Марк Леонов
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