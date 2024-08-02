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19:28, 2 августа 202469-я параллель

В российском регионе десятикратно выросло число желающих заключить контракт

В Якутии число желающих заключить контракт с ВС России выросло в 10 раз

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Якутии число желающих заключить контракт с ВС России выросло в 10 раз. О десятикратном росте количества кандидатов в этом российском регионе сообщает портал ЯСИА.

В своей публикации издание не уточнило, какой процент кандидатов в итоге заключает контракт и сколько контрактников поступило на службу с начала года. Уточняется лишь, что рост числа кандидатов сравнивался с аналогичным периодом прошлого года.

Также издание отметило, что в регионе — как и по всей России — действуют единовременные выплаты при поступлении на военную службу.

В июле сразу несколько российских регионов увеличили выплаты за участие в СВО. Речь идет о Дагестане, Ростовской, Волгоградской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане получат единовременно почти два миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин заявил, что по всей России с начала 2024 года контракты с Вооруженными силами подписали уже свыше 160 тысяч человек. По его словам, ежедневно в военкоматы с этой целью приходят больше тысячи россиян. «Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», — констатировал глава государства.

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      Марк Леонов
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