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02:00, 2 августа 2024Россия

В Севастополе сбили несколько воздушных целей

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о сбитых в городе воздушных целях

Фото: Unsplash

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе, согласно предварительным данным, сбили несколько воздушных целей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей», — отметил он.

Ранее Развожаев заявил, что в Севастополе объявлена баллистическая угроза. «Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!» — призвал он.

В ночь на 29 июля в Крыму и Севастополе объявляли ракетную опасность. Также на время тревоги перекрывали движение по Крымскому мосту через Керченский пролив.

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      Марина Совина
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