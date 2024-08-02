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16:36, 2 августа 2024Силовые структуры

В СКР раскрыли подробности по делу лишенного неприкосновенности сенатора Савельева

СКР: организованное сенатором Савельевым убийство инсценировали

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Силовики инициировали расправу, которую планировал организовать лишенный неприкосновенности сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По словам Петренко, правоохранители пошли на этот шаг, чтобы изобличить заказчика и организаторов преступления. Савельев передал деньги, думая, что расправа свершилась, заявила она.

Савельева задержали на выходе из зала заседаний Совета Федерации. Это произошло сразу после оглашения решения о снятии с него неприкосновенности, которое озвучила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. В отношении сенатора возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в августе 2023 года Савельев, испытывая личную неприязнь к предпринимателю, поручил организовать расправу над ним своему знакомому, обещая за это денежное вознаграждение. Его знакомый попытался найти киллера для «дела», однако вскоре их всех изобличили сотрудники правоохранительных органов.

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      Варвара Митина
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