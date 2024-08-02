TAC: Украина не сможет вернуть потерянные территории даже с помощью Запада

Украина не сможет вернуть потерянные территории даже с помощью Запада. Об этом заявил обозреватель Иван Эланд в статье для The American Conservative (TAC).

«Вероятность того, что гораздо меньшая (как по объему производства, так и по численности населения) Украина — даже при поставляемом Западом оружии, технологиях и обучении — полностью вернет территорию военным путем, кажется несбыточной мечтой», — оценил Эланд возможность Киева вернуть потерянные земли.

Журналист считает, что Украине стоит ожидать изменений во внешней политике США, так как ни кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, ни ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп не будут уделять украинскому кризису столько внимания, как это делает действующий американский лидер Джо Байден. По мнению Эланда, вопросом Украины займутся европейские страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал грядущие выборы лидера США вызовом для своей страны. По его словам, он не знает, каким будет диалог Киева и Вашингтона при победе кандидата в президенты Дональда Трампа, отметив, что бывший президент США был ранее «вполне разумным».

До этого стало известно, что Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Украинский лидер объяснил, что «вопрос территориальной целостности» республики не может решаться только главой государства.