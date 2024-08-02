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13:25, 2 августа 2024Экономика

В центре Петербурга просел асфальт

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге просел асфальт, появились глубокие колеи

Фото: Telegram-канал «Прокуратура г. Санкт-Петербурга»

На Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга просел асфальт. О повреждении дорожного покрытия сообщает городская прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным специалистов, на дороге появились дефекты — колеи глубиной до 8 сантиметров и просадки полотна. Ненадлежащее состояние покрытия заметили и на других центральных дорогах — на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и Пятой Советской улицах, а также на Кузнечном, Виленском и Басковом переулках.

В конце июля в Санкт-Петербурге положили асфальт с запахом клубники. Необычное покрытие уложили на Псковской улице в Адмиралтейском районе.

Эксперимент с ароматизированной смесью, которая пахнет ягодами, решили устроить в районе жилой застройки в центре города, где традиционный запах асфальта может доставить дискомфорт жителям и туристам.

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      Нина Ташевская
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