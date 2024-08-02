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15:15, 2 августа 2024Россия

Задержанный по делу об убийстве российский сенатор высказался об обвинении

Задержанный сенатор Савельев заявил, что факты против него сфабрикованы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Задержанный днем в пятницу, 2 августа, на выходе из зала заседаний Совета Федерации сенатор Дмитрий Савельев высказался об обвинении в убийстве. Он заявил, что факты против него сфабрикованы, а само преследование — необоснованно, передал его слова в беседе с РБК сенатор Вячеслав Тимченко.

Об этом Савельев заявил на том самом заседании, где его задержали. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, ответила ему, что представители СФ не принимают решение об осуждении уголовного дела сенатора. Это, по ее словам, работа суда. «Поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы», — указал Тимченко.

Ранее СФ дал согласие на лишение неприкосновенности Савельева, так как была установлена его причастность к организации убийства.

Сообщалось, что сенатор нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера, чтобы устранить своего партнера.

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      Анастасия Алимпиева
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