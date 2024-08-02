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08:05, 2 августа 2024Бывший СССР

Захарова оценила выход Украины из сотни соглашений СНГ

Захарова: выход Украины из соглашений не влияет на взаимодействие в СНГ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украина вышла из 134 соглашений СНГ, но это не влияет на развитие взаимодействия на площадке, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Конечно, это дело самой Украины, но, как мы неоднократно отмечали, такие шаги наносят ущерб, прежде всего, интересам украинского народа, ведь СНГ — это формат, ориентированный на нужды людей и поощрение сотрудничества в жизненно важных сферах», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Украина остается участником более 200 договоров СНГ. Среди них, например, Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Ранее генеральный секретарь СНГ заявил, что Украина отказалась выплачивать долги странам Содружества.

Он объяснил, что страна до сих пор де-юре остается членом международной организации. При этом Киев не платит взносы в единый бюджет, накапливая долг перед государствами СНГ.

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      Сергей Грехов
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