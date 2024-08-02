Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и странами Запада

Захарова назвала обмен заключенными между Россией и Западом битвой самообладаний

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Москвой и странами Запада. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«То, что многие назвали "обменом", я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб», — подчеркнула она.

Ранее в московский аэропорт «Внуково» из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными. Их встретил президент России Владимир Путин.