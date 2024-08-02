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10:44, 2 августа 2024Ценности

Жена Канье Уэста прошлась по улице в прозрачном наряде

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Жена американского рэпера Канье Уэста дизайнер Бьянка Цензори прошлась по улице в прозрачном наряде и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

29-летнюю избранницу знаменитости заметили в Лос-Анджелесе с телефоном в руке и в прозрачном бежевом боди без бретелей, сквозь которое просвечивалась обнаженная грудь звезды. Помимо этого, Цензори надела черные остроносые туфли на каблуке и собрала волосы в высокий пучок.

В июле жена Канье Уэста в откровенном наряде пришла на встречу с его 11-летней дочерью. Отмечалось, что музыкант и его супруга привели девочку на фильм «Дэдпул и Росомаха» в Лос-Анджелесе.

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      Екатерина Ештокина
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