Жена опирающегося на трость бойца заявила о его принудительном возвращении на СВО

В Ростовской области командир приказал недолеченному бойцу СВО вернуться в строй

В Ростовской области командир участника специальной военной операции (СВО) пришел в госпиталь и приказал недолеченному бойцу вернуться в строй. Это утверждает жена бойца, с которой поговорили журналисты издания 161.ru.

Женщина рассказала, что ее муж получил осколочное ранение, после которого врачи не смогли удалить все осколки. После этого мужчина не мог перемещаться без дополнительно опоры — он вынужден описаться на трость. Однако это не повлияло на намерение командира вернуть бойца в строй, отметила россиянка.

Всего мужчину трижды пытались вернуть на передовую несмотря на его состояние. В последний раз комаднованию это удалось. В сообщении, которое солдат якобы отправил жене, он рассказал, что его «отправляют на минометы».

Ранее в Саратове другому бойцу СВО в грубой форме отказали в переводе в другой госпиталь. Мужчина пожаловался на трудность перемещаться между отделениями, на что ему ответили: «Пошел вон отсюда», добавив к этому несколько матерных выражений.