Жена возвращенного в Россию в ходе обмена бизнесмена рассказала о его состоянии

Жена возвращенного в Россию в ходе обмена бизнесмена Клюшина: он рад быть дома

Жена возвращенного в Россию бизнесмена Владислава Клюшина рассказала о состоянии мужа. Фрагмент беседы приводит РИА Новости.

По словам жены Клюшина, мужчина чувствует себя отлично и был рад снова быть с семьей. «Влад ночью уже был дома», — сказала собеседница агентства.

1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. Одним из возвращенных оказался Клюшин, который находился в заключении в США.

Всего в Россию в ходе обмена вернулись восемь человек. Он состоялся на территории Турции.