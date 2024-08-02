Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:42, 2 августа 2024Россия

Жена возвращенного в Россию в ходе обмена бизнесмена рассказала о его состоянии

Жена возвращенного в Россию в ходе обмена бизнесмена Клюшина: он рад быть дома

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Жена возвращенного в Россию бизнесмена Владислава Клюшина рассказала о состоянии мужа. Фрагмент беседы приводит РИА Новости.

По словам жены Клюшина, мужчина чувствует себя отлично и был рад снова быть с семьей. «Влад ночью уже был дома», — сказала собеседница агентства.

1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. Одним из возвращенных оказался Клюшин, который находился в заключении в США.

Всего в Россию в ходе обмена вернулись восемь человек. Он состоялся на территории Турции.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура увидела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам. Чего стоит опасаться?

      Совфед одобрил закон о праве командиров воинских частей арестовывать бойцов СВО

      В российском городе переработали десятки тонн старых шин

      Стало известно о смерти российского летчика на СВО

      Зендея в кроп-топе без бюстгальтера появилась на публике

      Лукашенко обвинил Байдена в «набивании» авторитета на обмене заключенными

      В России одобрили новый закон о прекращении гражданства мигрантов

      У Ивлеевой нашли еще один долг перед налоговой

      Жена возвращенного в Россию в ходе обмена бизнесмена рассказала о его состоянии

      83-летняя звезда «Гарри Поттера» рассказала о приведшей к инвалидности болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше