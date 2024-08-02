Жена возвращенного в Россию в ходе обмена бизнесмена рассказала о его состоянии

Жена возвращенного в Россию бизнесмена Владислава Клюшина рассказала о состоянии мужа. Фрагмент беседы приводит РИА Новости.
По словам жены Клюшина, мужчина чувствует себя отлично и был рад снова быть с семьей. «Влад ночью уже был дома», — сказала собеседница агентства.
1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. Одним из возвращенных оказался Клюшин, который находился в заключении в США.
Всего в Россию в ходе обмена вернулись восемь человек. Он состоялся на территории Турции.