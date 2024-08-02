Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:13, 2 августа 2024Из жизни

Женщина испугалась секс-куклы и вызвала полицию

Фото: Jason Lee / Reuters

Жительница Новой Зеландии увидела на пляже секс-куклу и испугалась. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Инцидент произошел в регионе Таранаки на Северном острове во вторник, 30 июля. Элис Каудри гуляла с собакой по пляжу недалеко от Нью-Плимута утром. Вскоре животное нашло что-то в песке. «Меня как будто парализовало, мне стало дурно. Это, определенно, была женская фигура, лежавшая лицом вниз. Я видела ее ногти и пальцы на ногах. Все было как настоящее. Она выглядела как человек», — поделилась тревожными воспоминаниями новозеландка.

Собака не проявила к находке особого интереса, но перепуганная Каудри бросилась звонить в полицию. Женщина пояснила, что за несколько дней до этого наткнулась на пляже на две разлагающиеся козлиные туши, и это произвело на нее тяжелое впечатление. Новозеландка рассказала, что впервые увидевшие ее находку полицейские тоже сначала отнеслись к ней очень серьезно. «А потом один из них вроде как пнул ее ногой. И я подумала: "Он не стал бы этого делать с телом"», — рассказала Каудри.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
Страдание машин Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Страдание машинСекс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
15 декабря 2018

Полицейские перевернули «страшную находку», которая оказалась очень реалистичной секс-куклой без головы. После этого женщина расстроилась, что зря вызвала правоохранителей. По словам Каудри, полицейским пришлось втроем тащить куклу к машине, потому что она была очень тяжелой.

Выяснить, кто выкинул куклу, пока не удалось. Каудри узнала из сети, что подобные секс-игрушки могут стоить очень дорого. «Для кого-то это серьезная инвестиция. Ее могли украсть. Никто не станет вот так просто выбрасывать ее», — сказала женщина.

В полиции инцидент комментировать отказались и заявили, что отдают приоритет «более срочным делам».

В октябре 2023 года в Великобритании полицейские на 30 часов перекрыли дорогу в графстве Уорикшир из-за старой секс-куклы. Правоохранителей вызвал путешественник, который заметил торчащие из кустов руку и ногу.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц назвал трудным решение освободить разведчика Красикова. Почему Германия все же согласилась на обмен?

      В Москве стало сложнее арендовать один тип жилья

      Автор песен Пугачевой вспомнил о капризах певицы

      Кара-Мурза эмоционально прокомментировал свое освобождение

      На Украине возбудили уголовное дело из-за фортификаций в Харькове

      Мемуары Бритни Спирс экранизируют

      Пловец Сомов рассказал об отношении к россиянам на Олимпиаде-2024

      Раскрыта стоимость прямых перелетов из России на Бали

      Джастин Бибер вышел в свет в тапках за сотни тысяч рублей

      Маркетплейсам в России захотели запретить наем самозанятых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше