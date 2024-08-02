Женщина испугалась секс-куклы и вызвала полицию

Жительница Новой Зеландии увидела на пляже секс-куклу и испугалась. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Инцидент произошел в регионе Таранаки на Северном острове во вторник, 30 июля. Элис Каудри гуляла с собакой по пляжу недалеко от Нью-Плимута утром. Вскоре животное нашло что-то в песке. «Меня как будто парализовало, мне стало дурно. Это, определенно, была женская фигура, лежавшая лицом вниз. Я видела ее ногти и пальцы на ногах. Все было как настоящее. Она выглядела как человек», — поделилась тревожными воспоминаниями новозеландка.

Собака не проявила к находке особого интереса, но перепуганная Каудри бросилась звонить в полицию. Женщина пояснила, что за несколько дней до этого наткнулась на пляже на две разлагающиеся козлиные туши, и это произвело на нее тяжелое впечатление. Новозеландка рассказала, что впервые увидевшие ее находку полицейские тоже сначала отнеслись к ней очень серьезно. «А потом один из них вроде как пнул ее ногой. И я подумала: "Он не стал бы этого делать с телом"», — рассказала Каудри.

Полицейские перевернули «страшную находку», которая оказалась очень реалистичной секс-куклой без головы. После этого женщина расстроилась, что зря вызвала правоохранителей. По словам Каудри, полицейским пришлось втроем тащить куклу к машине, потому что она была очень тяжелой.

Выяснить, кто выкинул куклу, пока не удалось. Каудри узнала из сети, что подобные секс-игрушки могут стоить очень дорого. «Для кого-то это серьезная инвестиция. Ее могли украсть. Никто не станет вот так просто выбрасывать ее», — сказала женщина.

В полиции инцидент комментировать отказались и заявили, что отдают приоритет «более срочным делам».

В октябре 2023 года в Великобритании полицейские на 30 часов перекрыли дорогу в графстве Уорикшир из-за старой секс-куклы. Правоохранителей вызвал путешественник, который заметил торчащие из кустов руку и ногу.