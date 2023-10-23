Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:30, 23 октября 2023Из жизни

Из-за секс-куклы на 30 часов перекрыли дорогу

Фото: Martin Pope / Globallookpress.com

В Великобритании полицейские на 30 часов перекрыли дорогу в графстве Уорикшир из-за старой секс-куклы. Об этом сообщает The Sun.

17 октября турист-путешественник заметил в кустах у дороги рядом с деревней Кинетон женские руку и ногу. Он тут же позвонил в полицию и заявил, что обнаружил покойницу. Около полудня на место прибыли правоохранители, которые установили блокпосты и перекрыли дорогу.

Полицейские не стали сами обследовать находку, а сразу вызвали бригаду криминалистов из ближайшего города. Следователи оцепили территорию и принялись искать улики возможного преступления.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
Страдание машин Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Страдание машинСекс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
15 декабря 2018

Криминалисты прибыли только на следующий день и, когда решили наконец осмотреть «тело», выяснили, что имеют дело со старой натуралистической секс-куклой. Открытие изрядно повеселило полицейских, которые вели расследование уже больше 30 часов. «С огромным облегчением ставим вас в известность — патологоанатом определил, что найденная в кустах ступня на самом деле принадлежит выброшенной кем-то кукле в натуральную величину», — сказано в официальном заявлении полиции Уорикшира.

Некоторые местные жители предположили, что куклу не выкинули, а специально подложили в кусты у дороги, чтобы подшутить над представителями власти.

Ранее сообщалось, что в США арестовали сотрудника похоронного бюро, который позаимствовал у покойника куклу для взрослых, переспал с ней, а потом попытался ее похитить. Мужчина увидел натуралистичную секс-игрушку в доме одного из клиентов 13 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Миллер раскрыл крайний срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай

      Уходивший от полицейской погони россиянин попал в ДТП

      В США заявили об опасениях развития более широкого конфликта на Ближнем Востоке

      Трамп назвал самую небезопасную столицу в мире

      В России мать троих детей села в автомобиль к пьяному водителю и попала в ДТП

      На Украине сообщили о повреждении теплоэлектростанции

      Пассажир самолета угодил в полицию и лишился работы из-за одной шутки

      ФСБ объявила предупреждение россиянину о недопустимости госизмены

      Названы самые дорогие футболисты мира

      Оператор дрона назвал уязвимые места танка Abrams

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости