Женщина заработала 6,8 миллиона рублей за два года «ныряния в мусор»

Женщина из Техаса научилась зарабатывать десятки тысяч долларов на мусоре

Жительница штата Техас, США, стала копаться в мусоре в поисках чего-то ценного и научилась зарабатывать на этом десятки тысяч долларов. О своем необычном источнике дохода она рассказала Jam Press.

34-летняя Тиффани Батлер начала заниматься «нырянием в мусорные контейнеры», как она описывает свое хобби, восемь лет назад. Два-три раза в неделю она в перчатках исследует помойки в поисках вещей, которые можно продать. Из баков ей удается выуживать как неиспорченную косметику, так и работающие электроприборы. По словам женщины, за последние два года она заработала на перепродаже таких находок 80 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей).

«Никогда не знаешь, когда магазины выбросят товары — все дело в удаче», — раскрыла секрет успеха Батлер. Она рассказала, что последней ее удачей стала сумка с вещами от бренда New Balance. В ней лежали девять пар фирменных кроссовок, бутылки для воды, футболки и носки. Женщина отметила, что все вещи были новыми: на них даже висели бирки.

Ранее сообщалось, что в Великобритании оштрафовали пару, которая добровольно убирала мусор на улице. Их заставили заплатить 1200 фунтов стерлингов (131 тысячу рублей) за организацию несанкционированной свалки.

