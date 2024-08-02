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16:22, 2 августа 2024Из жизни

«Жуткий до чертиков» НЛО попал на видео

Daily Mirror: в Бразилии засняли таинственный НЛО над городом Куритиба

В Бразилии очевидцы засняли неопознанный летающий объект. Об этом пишет Daily Mirror.

Попавший на видео НЛО появился над городом Куритиба, штат Парана. Ролики с ним начали распространяться в социальных сетях 25 июля. На кадрах виден таинственный объект ромбовидной формы со скругленными верхним и нижним углами.

Пользователи форума Reddit, где было размещено одно из видео, не сошлись во мнениях, что именно попало в кадр. «Жутко до чертиков. Не думаю, что воздушный шар или дрон. Приглядитесь, там по бокам что-то вроде маленьких ножек двигается. И глаз, или что это там, тоже двигается», — написал один из них.

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Другие пользователи заявили, что «шасси» объекта являются артефактом видео. Многие обратили внимание, что НЛО не двигается. «Когда он в фокусе, то просто висит на месте. Он действительно выглядит, как воздушный шар. Нет никаких оснований думать, что это что-то другое», — высказался один из скептиков.

Его поддержали многие участники форума, которые сказали, что ни в одном из роликов не видно, чтобы НЛО взлетал, садился или вообще как-то перемещался в воздухе.

Ранее сообщалось, что группа ученых заподозрила католическую церковь в сокрытии информации об НЛО и внеземных цивилизациях. По словам профессора религиоведения Университета Северной Каролины в Уилмингтоне Дайаны Уолш Пасулки, в Апостольском архиве Ватикана хранится множество отчетов об аномальных явлениях.

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      Никита Савин
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