Звезда сериала «Постучись в мою дверь» поделилась фото в купальнике на море

30-летняя турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась фото в голубом купальнике

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась откровенным фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» разместила серию снимков, на одном из которых она позировала, спускаясь в море с яхты. Знаменитость надела голубой раздельный купальник, включающий в себя трусы с низкой посадкой и топ на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала стройное тело с кубиками пресса.

Вдобавок Эрчел распустила волосы и воспользовалась солнцезащитными очками. «Этим летом я одержима голубым цветом», — подписала она публикацию.

В июле звезда сериала «Постучись в мою дверь» снялась в купальнике для журнала. Ханде Эрчел запечатлели в слитном черном наряде на тонких бретелях с металлической фурнитурой.