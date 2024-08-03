Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 3 августа 2024Мир

Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров по заложникам в Газе

Группа переговорщиков из Израиля прибыла в Каир для переговоров по Газе
Аэропорт Каира

Аэропорт Каира. Фото: Ahmed Fahmy / Reuters

Группа переговорщиков из Израиля прибыла в Каир для переговоров по Газе. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в состав делегации Израиля среди прочих входят директор «Моссада» Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар. Переговорщикам предстоит обсудить сделку по освобождению удерживаемых ХАМАС с 7 октября 2023 года заложников, а также прекращение огня в секторе Газа.

Ранее в Белом доме выразили надежду на прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Советник Джон Кирби заявил, что в США надеются на перемирие даже после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

2 августа сообщалось, что Египет и Катар прервали переговоры с Израилем после атаки на Ханию. Предполагается, что посредники убеждены в нежелании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху искать урегулирование конфликта. По их словам, он намерен до последнего вести боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Москва и Запад способны на переговоры». Почему обмен заключенными между Россией и США вызвал тревогу на Украине?

      Евросоюзу предсказали ужасные издержки из-за помощи Украине

      Канадская фигуристка-чемпионка осудила решение оставить бронзу Олимпиады-2022 россиянам

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Вылившийся в драку скандал российских дальнобойщиков по рации попал на видео

      Власти одного региона Украины демонтировали все советские памятники

      Петербурженку задержали за отсылающую к Корану надпись возле церкви

      Минобороны раскрыло потери ВСУ

      Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа

      В России ребенок обварился в кипятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше