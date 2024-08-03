Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров по заложникам в Газе

Группа переговорщиков из Израиля прибыла в Каир для переговоров по Газе

Группа переговорщиков из Израиля прибыла в Каир для переговоров по Газе. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в состав делегации Израиля среди прочих входят директор «Моссада» Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар. Переговорщикам предстоит обсудить сделку по освобождению удерживаемых ХАМАС с 7 октября 2023 года заложников, а также прекращение огня в секторе Газа.

Ранее в Белом доме выразили надежду на прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Советник Джон Кирби заявил, что в США надеются на перемирие даже после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

2 августа сообщалось, что Египет и Катар прервали переговоры с Израилем после атаки на Ханию. Предполагается, что посредники убеждены в нежелании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху искать урегулирование конфликта. По их словам, он намерен до последнего вести боевые действия.