«Динамо» обыграло дебютанта РПЛ и одержало третью победу подряд

«Динамо» обыграло Акрон и одержало третью победу подряд в РПЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло тольяттинский «Акрон» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 3 августа и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

«Динамо» одержало третью победу подряд и вышло на первое место в чемпионате России. В активе дебютанта РПЛ «Акрона» три очка, клуб располагается на седьмой позиции.

В следующем туре «Динамо» 10 августа на выезде сыграет с «Зенитом». «Акрон» в тот же день на чужом поле встретится с «Оренбургом».