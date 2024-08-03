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11:44, 3 августа 2024Спорт

Канадского теннисиста с русскими корнями выгнали с корта на турнире в США

Теннисиста Дениса Шаповалова дисквалифицировали с турнира ATP-500 в Вашингтоне

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Канадского теннисиста Дениса Шаповалова дисквалифицировали с турнира ATP-500 в Вашингтоне за неспортивное поведение. Об этом сообщает TSN.

Инцидент произошел во время матча 1/4 финала против американца Бена Шелтона. Шаповалов бросил ракетку и выругался на одного из болельщиков. После этого судья выгнал спортсмена с корта. Шаповалов пытался объяснить, что болельщик провоцировал его, однако решение осталось неизменным.

На момент дисквалификации Шелтон выиграл первый сет и вел со счетом 6-3 на тай-брейке во втором сете.

Шаповалов является победителем одного турнира ATP в одиночном разряде. На его счету также Кубок Дэвиса в 2022 году в составе сборной Канады и Кубка ATP-2022.

Денис Шаповалов родился в 1999 году в Тель-Авиве в семье выходцев из Советского Союза. Когда ему было девять месяцев, семья переехала в Канаду.

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      Анастасия Борисова
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