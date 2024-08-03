Китай сохранил лидерство в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже

Сборная Китая сохранила лидерство в общекомандном медальном зачете на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»,

По итогам дня, в рамках которого было разыграно 30 комплектов наград, китайские спортсмены завоевали три золотые медали. В настольном теннисе победу у женщин одержала Чэнь Мэн, в женском одиночном разряде первенствовала теннисистка Чжэнь Циньвэнь. Кроме того, золото в парах у женщин завоевали бадминтонистки Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань. Таким образом, в активе Китая 16 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград.

Второе место занимают американцы, у которых 14 золотых, 24 серебряных и 23 бронзовых награды. Тройку сильнейших замыкают французы (12, 14, 15).

Олимпиада завершится 11 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.