На Украине объяснили превращение памятника Ленину в памятник Шевченко

На Украине превращение статуи Ленина в Шевченко объяснили нехваткой денег

В селе Котлярка Житомирской области Украины памятник основателю СССР и революционеру Владимиру Ленину превратился в памятник украинскому писателю Тарасу Шевченко — причиной этого стала нехватка денег. Об этом сообщает издание «Суспiльне Житомир», передает РБК.

Автором этой инициативы стала заведующая сельского Дома культуры Татьяна Петрук. По ее словам, памятник Ленину собирались сносить в рамках закона о декоммунизации.

Она подчеркнула, что при таком развитии событий на установку нового монумента не хватило бы денег, в связи с чем было принято решение переделать памятник Ленину в памятник Шевченко. Работа над статуей длилась две недели.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса связанных с Россией памятников. По его словам, монументы русского поэта Александра Пушкина и князя Михаила Воронцова являются неотъемлемой частью культурного наследия Одессы.