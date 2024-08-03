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01:04, 3 августа 2024Бывший СССР

На Украине объяснили превращение памятника Ленину в памятник Шевченко

На Украине превращение статуи Ленина в Шевченко объяснили нехваткой денег

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В селе Котлярка Житомирской области Украины памятник основателю СССР и революционеру Владимиру Ленину превратился в памятник украинскому писателю Тарасу Шевченко — причиной этого стала нехватка денег. Об этом сообщает издание «Суспiльне Житомир», передает РБК.

Автором этой инициативы стала заведующая сельского Дома культуры Татьяна Петрук. По ее словам, памятник Ленину собирались сносить в рамках закона о декоммунизации.

Она подчеркнула, что при таком развитии событий на установку нового монумента не хватило бы денег, в связи с чем было принято решение переделать памятник Ленину в памятник Шевченко. Работа над статуей длилась две недели.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса связанных с Россией памятников. По его словам, монументы русского поэта Александра Пушкина и князя Михаила Воронцова являются неотъемлемой частью культурного наследия Одессы.

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      Артём Верейкин
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