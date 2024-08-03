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11:53, 3 августа 2024Интернет и СМИ

Опубликовано фото Дурова с детьми от Ирины Болгар

Издание Forbes опубликовало фото Павла Дурова с детьми от Ирины Болгар

Фото: личный архив Ирины Болгар

Forbes опубликовало фото основателя Telegram Павла Дурова с детьми от его подруги Ирины Болгар. Снимок появился на сайте журнала.

Женщина обратилась в редакцию Forbes, заявив, что является матерью троих младших детей миллиардера. На кадре Дуров держит на руках светловолосого мальчика, на переднем плане позируют двое детей постарше. Рядом с бизнесменом стоит темноволосая женщина, предположительно, сама Болгар.

По просьбе редакции предполагаемая мать детей Дурова прислала копии свидетельств о рождении детей, документов о признании Дуровым отцовства, а также нотариально заверенные переводы свидетельств на французский и английский языки. Женщина уточнила, что на приложенной семейной фотографии они празднуют день рождения сына Даниэля в Женеве в январе 2020 года. Forbes получил подтверждение подлинности документов у женевского переводчика, работавшего над ними.

Ранее Болгар заявила, что родила от медиамагната двух сыновей и дочь. По ее словам, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Сам Дуров признался, что стал отцом более 100 биологических детей из-за донорства спермы.

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      Мария Рюрикова
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