Пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличили выплаты за утрату имущества

В Нижнем Тагиле подняли выплаты за утрату имущества пострадавшим при ЧП

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил выплаты пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Сумму выплат подняли со 150 до 500 тысяч рублей.

Ранее МЧС сообщило, что общее число пострадавших от ЧП в Нижнем Тагиле составило 26 человек. Поисково-спасательные работы завершились.

Взрыв газа в Нижнем Тагиле Свердловской области произошел 1 августа. В результате случившегося обрушились два подъезда, были разрушены минимум 25 квартир.