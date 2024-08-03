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13:01, 3 августа 2024Россия

Пожар в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован

Возгорание емкостей с топливом под Ростовом после атаки ВСУ ликвидировали
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Пожар в Ростовской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидирован. Об этом сообщил глава администрации Каменского района Владимир Савин в Telegram.

«Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ранее в Каменском районе после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) загорелись емкости с топливом. По словам Савина, район атаковали шесть БПЛА, после чего на территории базы №7 произошло возгорание. Савин добавил, что пострадавших при атаке беспилотников нет.

В Минобороны отчитались, что за ночь сбито 75 беспилотников над семью российскими регионами и Азовским морем. 36 БПЛА самолетного типа были перехвачены над Ростовской областью.

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      Мария Рюрикова
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