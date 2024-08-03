Сотрудники ТЦК задержали украинца на глазах его детей

Сотрудники ТЦК Одесской области задержали украинца на глазах его детей

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Одесской области задержали украинца на глазах его детей, после чего отправили в учебную часть. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 августа на блок-посту под Паланкой, между Измаилом и Одессой. Мужчине приказали выйти из машины, после чего увезли в Саратский ТЦК. Несовершеннолетние дети украинца остались на дороге.

Сестра задержанного приехала в ТЦК, однако ей отказали во встрече с братом и начали угрожать «рaзмазать по стенке».

«Брат на связь вышел на следующий день в 10 утра (3.08), когда уже находится в учебке в селе Ольгополь Винницкой области. Как вам такая скорость? ВЛК не проходил. Точнее, ему подсунули готовые документы по ВЛК, не его. Требовали подписи», — рассказала блогер Анна Димченко, знакомая с задержанным.

Она подчеркнула, что мужчина не значился в розыске и своевременно обновил данные в ТЦК.

Ранее в Сумской области Украины осудили священника «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России), который отказался мобилизоваться в ВСУ. По словам осужденного, он не может брать в руки оружие по религиозным убеждениям, а альтернативной службы ему не предлагали.