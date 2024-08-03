Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:50, 3 августа 2024Бывший СССР

Сотрудники ТЦК задержали украинца на глазах его детей

Сотрудники ТЦК Одесской области задержали украинца на глазах его детей

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Одесской области задержали украинца на глазах его детей, после чего отправили в учебную часть. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 августа на блок-посту под Паланкой, между Измаилом и Одессой. Мужчине приказали выйти из машины, после чего увезли в Саратский ТЦК. Несовершеннолетние дети украинца остались на дороге.

Сестра задержанного приехала в ТЦК, однако ей отказали во встрече с братом и начали угрожать «рaзмазать по стенке».

«Брат на связь вышел на следующий день в 10 утра (3.08), когда уже находится в учебке в селе Ольгополь Винницкой области. Как вам такая скорость? ВЛК не проходил. Точнее, ему подсунули готовые документы по ВЛК, не его. Требовали подписи», — рассказала блогер Анна Димченко, знакомая с задержанным.

Она подчеркнула, что мужчина не значился в розыске и своевременно обновил данные в ТЦК.

Ранее в Сумской области Украины осудили священника «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России), который отказался мобилизоваться в ВСУ. По словам осужденного, он не может брать в руки оружие по религиозным убеждениям, а альтернативной службы ему не предлагали.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Киев пообещал мощные удары по территории России. Как на эти заявления отреагировали в Москве?

      Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

      На Кубани устранили крупную аварию на водоводе

      Беспилотники ВСУ вновь атаковали Шебекино

      Аналитик назвал лучший способ сохранить деньги

      Смену подхода Зеленского к диалогу с Россией объяснили

      В Mail.ru отреагировали на сообщения о сбое в работе почты

      В США заявили о критическом состоянии ВСУ

      Фехтовальщицы принесли Украине первое золото Олимпиады-2024

      На заброшенном историческом форте у Кронштадта произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше