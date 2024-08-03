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09:43, 3 августа 2024Россия

Стал известен срок завершения демонтажа разрушенной части дома в Нижнем Тагиле

Демонтаж разрушенной части дома в Нижнем Тагиле планируют завершить за 2-3 дня
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле Свердловской области планируют завершить демонтаж разрушенной части дома за два-три дня. О сроке окончания работ сообщили в департаменте информационной политики региона, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил выплаты пострадавшим. Отмечается, что ее подняли со 150 до 500 тысяч рублей.

Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа. В результате случившегося разрушились два подъезда и по меньшей мере 25 квартир.

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      Фариза Бацазова
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