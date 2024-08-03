Украинский дрон повредил линию электропередачи в российском населенном пункте

Белгородский глава Гладков: ВСУ повредили линию электропередачи в селе Солохи

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил линию электропередачи в населенном пункте Солохи Белгородского района Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в селе частично пропало электричество. «Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — написал в блоге Гладков.

Губернатор отметил, что пострадавших при атаке ВСУ нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время. Он уточнял, что операция армии России по созданию зоны безопасности в граничащей с Белгородской Харьковской области будет продолжена до ее успешного завершения.