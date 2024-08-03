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11:40, 3 августа 2024Россия

Украинский дрон повредил линию электропередачи в российском населенном пункте

Белгородский глава Гладков: ВСУ повредили линию электропередачи в селе Солохи

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил линию электропередачи в населенном пункте Солохи Белгородского района Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в селе частично пропало электричество. «Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — написал в блоге Гладков.

Губернатор отметил, что пострадавших при атаке ВСУ нет.

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      Марк Леонов
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