В Иране анонсировали «интересные события» через несколько часов

Иранский ведущий заявил, что через пару часов мир увидит «интересные события»

Иранский телеведущий заявил, что скоро мир увидит «интересные события». Соответствующий ролик публикует Fara.

По его словам, эти события произойдут через несколько часов. О чем именно идет речь, телеведущий не уточнил. При этом во время его заявления на фоне появилась фотография лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в результате нападения.

В четверг, 1 июня, телеканал CNN сообщал о подготовке крупномасштабной атаки на Израиль со стороны Ирана и союзников. По его данным, нападение ожидается в течение ближайших 72 часов.

Позднее стало известно, что граждане Израиля получили инструкции на случай полномасштабной войны. В них подчеркивалось, что израильтяне должны быть готовы к отключениям электроэнергии, которые могут затянуться на несколько дней. Жителей также предупредили о возможной необходимости находиться в бомбоубежищах.