В Иране анонсировали «интересные события» через несколько часов

Иранский телеведущий заявил, что скоро мир увидит «интересные события». Соответствующий ролик публикует Fara.
По его словам, эти события произойдут через несколько часов. О чем именно идет речь, телеведущий не уточнил. При этом во время его заявления на фоне появилась фотография лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в результате нападения.
В четверг, 1 июня, телеканал CNN сообщал о подготовке крупномасштабной атаки на Израиль со стороны Ирана и союзников. По его данным, нападение ожидается в течение ближайших 72 часов.
Позднее стало известно, что граждане Израиля получили инструкции на случай полномасштабной войны. В них подчеркивалось, что израильтяне должны быть готовы к отключениям электроэнергии, которые могут затянуться на несколько дней. Жителей также предупредили о возможной необходимости находиться в бомбоубежищах.