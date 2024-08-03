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00:23, 3 августа 2024Интернет и СМИ

В Иране анонсировали «интересные события» через несколько часов

Иранский ведущий заявил, что через пару часов мир увидит «интересные события»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Иранский телеведущий заявил, что скоро мир увидит «интересные события». Соответствующий ролик публикует Fara.

По его словам, эти события произойдут через несколько часов. О чем именно идет речь, телеведущий не уточнил. При этом во время его заявления на фоне появилась фотография лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в результате нападения.

В четверг, 1 июня, телеканал CNN сообщал о подготовке крупномасштабной атаки на Израиль со стороны Ирана и союзников. По его данным, нападение ожидается в течение ближайших 72 часов.

Позднее стало известно, что граждане Израиля получили инструкции на случай полномасштабной войны. В них подчеркивалось, что израильтяне должны быть готовы к отключениям электроэнергии, которые могут затянуться на несколько дней. Жителей также предупредили о возможной необходимости находиться в бомбоубежищах.

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      Марина Совина
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