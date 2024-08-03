ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 110 раз за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщает глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атакам подверглись поселки Октябрьский и Политотдельский, села Бессоновка, Варваровка, Головино, Журавлевка, Нечаевка, Отрадное, Салтыково, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори, Березовка, Старый Хутор, Коновалово и другие населенные пункты.

«В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти», — уточнил информацию о пострадавших Гладков.

Кроме того, в поселке Политотдельский в результате атаки двух дронов были повреждены два транспортных средства на парковке инфраструктурного объекта. В селе Солохи повреждена линия электропередачи. На местах работают оперативные службы.