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12:18, 3 августа 2024Россия

ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 110 раз за сутки

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщает глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атакам подверглись поселки Октябрьский и Политотдельский, села Бессоновка, Варваровка, Головино, Журавлевка, Нечаевка, Отрадное, Салтыково, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори, Березовка, Старый Хутор, Коновалово и другие населенные пункты.

«В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти», — уточнил информацию о пострадавших Гладков.

Кроме того, в поселке Политотдельский в результате атаки двух дронов были повреждены два транспортных средства на парковке инфраструктурного объекта. В селе Солохи повреждена линия электропередачи. На местах работают оперативные службы.

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      Мария Рюрикова
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