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12:21, 3 августа 2024Мир

Захарова назвала угрозы Киева Крымскому мосту частью предвыборной кампании США

Захарова: угрозы Крымскому мосту могут быть частью предвыборной кампании США
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Угрозы Киева Крымскому мосту могут быть частью предвыборной кампании США. Так слова главы Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщают «Известия».

«Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства "достижений" Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что заявление Буданова является терроризмом в чистом виде. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Крымский мост стал символом созидательной силы, стремления российского народа к труду и миру.

Ранее Буданов заявил о возможности разрушения Крымского моста в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что «работа идет», в том числе над дальними ударами и над уничтожением конструкции через Керченский пролив.

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      Семен Александров
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