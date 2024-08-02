На Украине заявили о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста

Глава ГУР Украины Буданов заявил о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста

Глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заявил о возможности разрушения Крымского моста в ближайшие месяцы. Его слова приводит Ura.ru.

В эфире украинского телемарафона он заявил, что «работа идет», в том числе над дальними ударами и над уничтожением конструкции через Керченский пролив. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы есть шансы. «Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении», — подчеркнул глава ГУР Украины.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подрывы Крымского моста преступлением без срока давности.

17 июля 2023 года ВСУ атаковали двумя надводными беспилотниками Крымский мост, который в этот момент пересекала семья из Белгородской области. Также 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, что привело к возгоранию цистерн с топливом, которые перевозил железнодорожный состав, и обрушению двух автомобильных пролетов.

