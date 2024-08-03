Захарова ответила на слова Макрона о «лице Франции»

Захарова: на открытии Олимпиады Франция показала не лицо, а нечто другое

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады.

Она процитировала слова главы государства, отметившего, что во время мероприятия «Франция продемонстрировала свое настоящее лицо». «Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», — написала дипломат.

Ранее Захарова раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее «дном Сены». По ее словам, организаторы не справились со своей работой, так как зрители вынуждены были наблюдать за шоу под проливным дождем.