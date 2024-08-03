Зеленский заявил об эвакуации украинцев из Ливана

Зеленский заявил об эвакуации украинцев из опасных районов Ливана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об эвакуации 30 граждан страны из Ливана. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«Наше государство сейчас проводит эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана. ГУР, СВР и МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан — женщины с детьми, которые сейчас, в настоящее время, уже в безопасности», — сообщил глава государства.

Ранее ВВС Израиля совершили три налета на базы шиитского движения «Хезболла» на территории Сирии. Утверждается, что израильские самолеты нанесли удары неподалеку от города Эль-Кусейр в западносирийской провинции Хомс. Также ВВС Израиля атаковали поселок Сейид-Али на границе Сирии и Ливана.