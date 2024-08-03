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21:34, 3 августа 2024Бывший СССР

Зеленский заявил об эвакуации украинцев из Ливана

Зеленский заявил об эвакуации украинцев из опасных районов Ливана
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Hollie Adams / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об эвакуации 30 граждан страны из Ливана. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«Наше государство сейчас проводит эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана. ГУР, СВР и МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан — женщины с детьми, которые сейчас, в настоящее время, уже в безопасности», — сообщил глава государства.

Ранее ВВС Израиля совершили три налета на базы шиитского движения «Хезболла» на территории Сирии. Утверждается, что израильские самолеты нанесли удары неподалеку от города Эль-Кусейр в западносирийской провинции Хомс. Также ВВС Израиля атаковали поселок Сейид-Али на границе Сирии и Ливана.

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      Марина Совина
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