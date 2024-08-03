«Зенит» со счетом 5:0 разгромил «Ростов» и одержал третью победу подряд в РПЛ

«Зенит» на своем поле разгромил «Ростов» и одержал третью победу подряд в РПЛ

Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 августа, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Максим Глушенков, еще по мячу забили Педро и Маттео Кассьера.

«Зенит» одержал третью победу подряд, набрал девять очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе ростовчан четыре очка, команда находится на пятом месте.

«Зенит» в следующем туре 10 августа на своем поле примет московское «Динамо». «Ростов» днем раньше дома встретится с «Рубином».