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04:20, 4 августа 2024Культура

Американские врачи отказались лечить раненого сына Джигарханяна

«МК»: врачи в США отказались лечить раненого Степана Джигарханяна бесплатно
Степан Джигарханян

Степан Джигарханян. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, получивший ранение в результате обстрела в США, проходит реабилитацию в домашних условиях, поскольку американские врачи отказались лечить его бесплатно. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег — 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой. Ранение, конечно, серьезное. Но в целом чувствую себя неплохо», — заявил Джигарханян-младший.

Степан Джигарханян случайно стал свидетелем конфликта местных преступных банд в Лас-Вегасе. В него выстрелили из едущего автомобиля. Одна из пуль пролетела мимо, вторая задела голову по касательной.

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      Марина Совина
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