В Москве родился птенец одного из самых больших журавлей

В московском зоопарке родился птенец японского журавля

В московском зоопарке родился птенец японского журавля, который принадлежит одному из самых больших видов птиц данного семейства. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Родители птенца — довольно возрастная пара. Самцу около 20 лет, самке — 30. Появление потомства у японских журавлей в таком солидном возрасте случается нечасто», — отмечается в материале.

В ведомстве также напомнили, что японские журавли являются моногамными животными. Они создают постоянные, устойчивые пары и живут в них большую часть жизни. Как правило, самка откладывает в два яйца, которые она высиживает вместе с самцом. Также сообщается, что сейчас трудно определить пол птенца, так как для этого необходим анализ крови, что является большим стрессом для новорожденного.