Брат обвиняемого в подрыве авто российского офицера в Москве заявил о позоре

Брат обвиняемого в подрыве авто офицера в Москве Серебрякова заявил о позоре

Брат Алексея Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России в Москве, заявил, что не желает общаться с родственником, поскольку тот опозорил семью, передает РИА Новости.

Мужчина подчеркнул, что не навещает Серебрякова в СИЗО. «Судя по тому, что он сказал на камеру — там плюс еще три статьи УК. Причем самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж — на усмотрение следователя», — отметил брат Серебрякова. По его мнению, своим поступком россиянин сломал не только жизнь офицеру, но и навредил своим родителям.

Он предположил, что Серебряков вряд ли раскаивается в содеянном. Помогать ему родственник не намерен.

До этого мужчина рассказал, что обвиняемый в подрыве машины российского офицера ездил в Польшу по линии католической церкви, когда отношения России с Западом уже ухудшились.

24 июля стало известно о подрыве машины офицера Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова. Подозреваемый Алексей Серебряков успел вылететь в Турцию, но по прибытии был задержан местными силовиками.