Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:31, 4 августа 2024Мир

Брат обвиняемого в подрыве машины офицера ВС России в Москве раскрыл его связь с Западом

Обвиняемый в подрыве машины в Москве ездил в Польшу по линии католической церкви
Евгений Серебряков

Евгений Серебряков. Фото: РИА Новости

Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России в Москве ездил в Польшу по линии католической церкви, когда отношения России с Западом уже ухудшились. Об этом заявил брат подрывника Алексей Серебряков, передает РИА Новости.

«Могу ошибаться, но, насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами (...) Я думаю, что весь круг его общения был в этом приходе. Он и жил в доме рядом с церковью», — рассказал Алексей Серебряков.

Ранее прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице заявила, что узнала подрывника. По ее словам, Евгений Серебряков являлся министрантом (католическое название алтарника — прим. «Ленты.ру») греко-католического прихода.

2 августа родители подрывника также рассказали, что у него есть украинские корни. С их слов, сын хотел жить и работать в Европе, часто бывал в Турции и Грузии по работе от банка и эти поездки не вызывали никаких подозрений. При этом, по данным Следственного комитета, на допросе Серебряков заявил, что в 2024 году летал в Стамбул для встречи с представителем спецслужб Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В США и Израиле сообщили об ожидании скорого удара Ирана. Когда Тегеран может его нанести?

      Россиянка испугалась кавалера с сайта знакомств и выпрыгнула из окна

      Стало известно о невозможности проводить олимпийские соревнования на Сене

      Рябков заявил об успехе России и США в уходе от витка эскалации

      Брат обвиняемого в подрыве авто российского офицера в Москве заявил о позоре

      Три человека стали жертвами ДТП в Москве

      Названы главные ошибки в тренировках после 40 лет

      Захарова рассказала о роли США в остановке транзита российской нефти в Венгрию

      В российском селе оказались подтоплены пять приусадебных участков

      Востоковед высказался о цели готовящегося удара Ирана по Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше