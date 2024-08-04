«Хезболла» выпустила более 50 ракет по Израилю

«Хезболла» выпустила более 50 ракет по Верхней Галилее в Израиле

Вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным вещателя, шиитские бойцы выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Израиля отражают атаку. Сообщения о падении снарядов поступили из Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран совместно с движением «Хезболла» планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.

До этого ВВС Израиля совершили три налета на базы «Хезболлы» на территории Сирии. Утверждается, что израильские самолеты нанесли удары неподалеку от города Эль-Кусейр в западносирийской провинции Хомс. Также ВВС Израиля атаковали поселок Сейид-Али на границе Сирии и Ливана.