Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:14, 4 августа 2024Мир

Историк сравнила Трампа с итальянским диктатором

Politico: покушение на Трампа делает его похожим на Бенито Муссолини

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Неудачная попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа имеет общие черты с покушением на лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини. Такое сравнение провела профессор истории и итальянских исследований в Нью-Йоркском университете Рут Бен-Гиат в статье для Politico.

Она указала, что оба мужчины использовали фотографии после стрельбы, чтобы вызвать больше сочувствия у народа. «Этим жестом Трамп способствовал укреплению культа своей личности, заверив миллионы своих преданных последователей в том, что он выжил и непобедим — точно так же, как Муссолини сделал это почти 100 лет назад», — отметила историк.

Бен-Гиат напомнила, что итальянский диктатор использовал инцидент в своих политических целях. В результате, по ее мнению, неудавшиеся покушения лишь подчеркивали «мужественную твердость, стойкость и непобедимость».

Покушение на Муссолини было совершено во время выступления на площади в Риме в апреле 1926 года. Пуля прошла по касательной и оцарапала его нос. Стрелявшей оказалась ирландка Вайолет Гибсон.

3 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чуть в обморок не упал». Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным и об условиях в тюрьме США

      Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросился на СВО

      Ватикан отреагировал на неоднозначные сцены с открытия Олимпиады

      Историк сравнила Трампа с итальянским диктатором

      В КНДР сделали заявление об обращении к России

      В деле «Крокуса» появился новый свидетель

      В Полтавской области произошли взрывы

      Российский ударный дрон завершил ночную охоту поражением Leopard

      Ливан обстрелял населенный пункт на севере Израиля

      Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше