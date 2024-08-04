Историк сравнила Трампа с итальянским диктатором

Politico: покушение на Трампа делает его похожим на Бенито Муссолини

Неудачная попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа имеет общие черты с покушением на лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини. Такое сравнение провела профессор истории и итальянских исследований в Нью-Йоркском университете Рут Бен-Гиат в статье для Politico.

Она указала, что оба мужчины использовали фотографии после стрельбы, чтобы вызвать больше сочувствия у народа. «Этим жестом Трамп способствовал укреплению культа своей личности, заверив миллионы своих преданных последователей в том, что он выжил и непобедим — точно так же, как Муссолини сделал это почти 100 лет назад», — отметила историк.

Бен-Гиат напомнила, что итальянский диктатор использовал инцидент в своих политических целях. В результате, по ее мнению, неудавшиеся покушения лишь подчеркивали «мужественную твердость, стойкость и непобедимость».

Покушение на Муссолини было совершено во время выступления на площади в Риме в апреле 1926 года. Пуля прошла по касательной и оцарапала его нос. Стрелявшей оказалась ирландка Вайолет Гибсон.

3 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.