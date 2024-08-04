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20:41, 4 августа 2024Мир

Лавров обсудил прекращение огня в Газе с главой МИД Египта

Лавров и глава МИД Египта обсудили прекращение огня в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты обсудили условия для прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Министры обсудили деэскалацию в регионе в ходе телефонного разговора. «В ходе беседы был проведен обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и общей деэскалации обстановки в регионе. При этом подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Каира на координацию действий по всему комплексу ближневосточной проблематики», — рассказали в МИД.

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны. Министры договорились и впредь поддерживать активные контакты по вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось в последние дни после того, как в результате ракетных ударов в Тегеране ликвидировали председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, в Бейруте — одного из командиров военного крыла шиитского движения «Хезболла» Фуада Шокра. ХАМАС и «Хезболлах» возложили ответственность на Израиль.

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Ранее Лавров обсудил с иранским коллегой Али Багери Кани ликвидацию лидера палестинского радикального движения ХАМАС. Обе стороны выразили надежду на урегулирование конфликта в секторе Газа.

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      Антонина Черташ
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