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22:26, 4 августа 2024Спорт

«Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

«Локомотив» со счетом 5:0 разгромил «Ахмат» в матче третьего тура РПЛ

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

«Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Забитыми мячами у москвичей отметились Дмитрий Воробьев, Вадим Раков, Алексей Батраков, а также Жерзино Ньямси, оформивший дубль.

«Локомотив» в трех матчах набрал шесть очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с двумя очками занимает 13-е место.

В следующем туре 10 августа «Локомотив» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Днем позже «Ахмат» сыграет на выезде против столичного «Спартака».

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