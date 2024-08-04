Оценено влияние поставок F-16 Украине на обстановку на фронте

Военный эксперт Глазунов: F-16 не изменят обстановку на фронте в пользу Киева

Американские истребители F-16, переданные Украине, не изменят обстановку на фронте в пользу Киева, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о влиянии поставок этих самолетов на ситуацию на поле боя.

Никак не изменит. Всего прибыло от 10 до 20 [самолетов], не больше. (...) Их слишком мало, чтобы изменить ситуацию на фронте Олег Глазунов военный эксперт

«У нас фронт тянется от Харьковской области до Черного моря, здесь 15 самолетов недостаточно. Проще говоря, у Украины не будет превосходства в воздухе, оно в любом случае останется за нами. Во-вторых, у нас есть средства уничтожения этих самолетов. Наша противовоздушная оборона (ПВО) работает достаточно хорошо, у нас есть ракеты, которые могут наносить удары по аэродромам, где базируются самолеты F-16, поэтому их не так много, чтобы нашей разведке не вычислить, где они находятся и куда наносить удары. Часть собьют, часть будет на аэродромах, еще часть будут постоянно в ремонте в силу того, что летчики не совсем готовы на таких самолетах летать», — считает он.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Киев получил американские самолеты F-16. Он также опубликовал в Telegram-канале кадры со взлетом истребителей.

Как писало издание Politico, Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планировали отправить Киеву более 60 F-16 этим летом. По информации The Economist, Киев получил 10 истребителей, а к концу года получит еще столько же.