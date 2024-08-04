Поклонская высказалась о правах мужчин и женщин

Поклонская: женщине нужна власть для восстановления справедливости

Советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачева, который раскритиковал равенство прав и обязанностей между мужчинами и женщинами. Об этом Поклонская написала в своем Telegram-канале.

