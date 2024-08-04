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13:26, 4 августа 2024Россия

ВСУ потеряли 190 военных в зоне ответственности группировки «Север»

Минобороны: ВСУ потеряли 190 военных в зоне ответственности группировки «Север»

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 200 военных в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику ВСУ в районах таких населенных пунктов, как Старица и Волчанск Харьковской области, а также Мирополье и Басовка Сумской области. Помимо этого, были отражены две контратаки украинских военных. «Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов», — добавили в ведомстве.

Также стало известно, что за прошедшие сутки Российская армия в зоне ответственности группировки «Запад» поразила два танка Leopard и станцию зенитного ракетного комплекса Patriot. Также уточнялось, что ВСУ потеряли 490 военнослужащих.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военных. Свидетельством этого стало возросшее число сдающихся в плен, в том числе иностранцев, пояснил он.

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      Олег Давыдов
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