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13:26, 4 августа 2024Россия

В Минобороны России заявили об уничтожении двух танков Leopard

Минобороны России: за сутки были уничтожены два танка Leopard ВСУ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

За прошедшие сутки Российская армия в зоне ответственности группировки «Запад» поразила два танка Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявили в Минобороны России в своем канале в Telegram.

«Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США и восемь автомобилей», — указано в заявлении оборонного ведомства.

Дополнительно отмечается, что по итогам последних боев группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил России в зоне ответственности группировки «Север» специальной военной операции поразил опорный пункт ВСУ с помощью ракет. После направления ракет по цели экипаж сделал противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и взял курс на аэродром вылета.

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      Максим Габриелян
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