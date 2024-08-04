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09:28, 4 августа 2024Россия

ВКС России ударили боевым вертолетом по опорному пункту ВСУ

Минобороны: ВКС РФ поразили вертолетом Ка-52 опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в зоне ответственности группировки «Север» специальной военой операции (СВО) поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ракет. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Экипаж выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Также отмечено, что после направления ракет по цели экипаж сделал противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и взял курс на аэродром вылета.

«Работу выполнял с предельно малой высоты. По докладу авианаводчика, все цели были поражены. Домой вернулись все целы, живы, здоровы», — отчитался командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Алексей.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили раскрытый на аэродроме склад с боеприпасами ВСУ, а также живую силу противника в городе Чугуеве Харьковской области. Сила взрывов была такой, что их было слышно в Харькове.

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      Александра Синицына
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