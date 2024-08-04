Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили склад с техников ВСУ на аэродроме в Чугуеве

Российские военнослужащие уничтожили раскрытый на аэродроме склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живую силу противника в городе Чугуеве Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих источников, передает РИА Новости.

«Около 23:00 в городе Чугуев было четыре прилета. По данным сопротивления, на аэродроме накрыли склад с БК и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов», — уточнил Лебедев. По его словам, сила взрывов была такой, что их было слышно в Харькове.

Ранее стало известно об атаке Су-34 на склад боеприпасов ВСУ в районе Очакова. Удар по ангару был нанесен полным комплектом ФАБ-250. В результате украинские войска лишились возможности наносить удары по гражданским объектам Крыма.