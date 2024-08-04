Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 4 августа 2024Наука и техника

Поверх «мангала» на бронетехнике установили высокопрочную антенну

«Ростех»: создана высокопрочная антенна для установки поверх защитного «мангала»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Создана высокопрочная антенна для установки поверх защитного «мангала» — противодронового укрытия — на бронетехнике. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Устройство совместимо с радиостанциями, работающими на частоте от 30 до 520 мегагерц. Антенна может устанавливаться на подвижную и стационарную технику, а также поверх противодроновых укрытий и маскировочных сетей. Имеется возможность регулировки длины антенны. «Использование современных композитных материалов усилило конструкцию изделия», — добавили в «Ростехе».

В июне Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российскую бронированную машину разминирования БМР-3МА «Вепрь», которую оснастили «мангалом» для защиты от дронов, заметили в зоне проведения СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта дата атаки Израиля Ираном

      Поверх «мангала» на бронетехнике установили высокопрочную антенну

      Российский боец ММА одержал третью подряд победу в UFC

      Избивший водителя депутат дал показания в полиции

      Спрогнозирована борьба внутри ХАМАС после убийства Хании

      У популярного российского блогера началось заражение крови

      Мужчина 35 лет искал убежище легендарного разбойника и нашел. Тайна не давала ему покоя с детства. Что он увидел?

      «Находиться в этой стране невыносимо». С какими разочарованиями сталкиваются россияне, мечтавшие попасть в США?

      Бывший тренер российского клуба умер во время футбольного матча

      Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше